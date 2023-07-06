Украинцам продают поддельный кофе с мальтодекстрином: контрафакт – почти каждая третья пачка

В Украине 30% рынка кофе находится в тени. Вместо оригинального продукта украинцам продают контрафактные смеси с мальтодекстрином.

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Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. "Встретился с производителями кофе. Ситуация на рынке одновременно ужасна и типична для нашей страны. 30% рынка в тени... Знаете что такое мальтодекстрин? Это вещество, которое добавляют в кофе вместо кофе, когда делают контрафакт", – отметил нардеп.

По его словам, поддельный гранулированный кофе завозится по таможенной стоимости ниже зеленого зерна. Такие смеси продают под видом продукции известных брендов и без уплаты налогов.

Торговля ведется онлайн или на рынках. "Преуспевает контрафакт и подделка мировых и украинских брендов, а также продажа под брендами на рынках и через интернет того, что кофе называть нельзя", – отметил Гетманцев.

Он почеркнул, что кофейный бизнес в Украине создает рабочие места, не требует снижения налогов и введения льгот. Вместо этого предприниматели хотят только одного – чтобы государство выполнило свою обязанность по обеспечению законной и прозрачной работы рынка.

"В этом же заинтересованы и потребители кофе, и само государство, собирающее деньги на армию", – резюмировал нардеп.

Мальтодекстрин – это углевод на растительной основе. Он производится из крахмала кукурузы, картофеля, пшеницы или риса. Имеет вид водорастворимого порошка белого цвета. Мальтодекстрин может вызвать резкое повышение сахара в крови, так как обладает высоким гликемическим индексом.

Ранее эксперты уже советовали украинцам тщательно выбирать кофе перед покупкой. В частности, рекомендуется:

покупать кофе только в официальных магазинах;

обязательно требовать фискальный чек на товар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области Украины разоблачили склад поддельного кофе. Продукт продавали под видом известной итальянской марки.

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