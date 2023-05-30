Украинцам раздадут до 1,2 млн грн на бизнес: кто может получить деньги

В Украине объявили о грантовой программе для малого и среднего бизнеса. Помощь могут получить женские и семейные предприятия (ФЛП и юрлица). Выплаты составляют от $10 тыс. до $35 тыс. (от 365 тыс. до 1,2 млн грн).

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Об этом сообщило Минреинтеграции. Средства предоставляет USAID на такие цели:

релокация бизнеса;

открытие нового направления бизнеса;

масштабирование бизнеса на территории Украины;

выход на международные рынки.

Есть и серьезное ограничение. В конкурсе на получение гранта не могут участвовать бизнесы, основная деятельность которых – перепродажа товаров и услуг. В USAID отмечают, что цель программы – поддержать именно производителей товаров и услуг.

При этом срок программы ограничен. Подать заявки необходимо до 24 июля 2023 года. Оформить нужно:

По всем вопросам просят обращаться по электронному адресу [email protected] В теме письма должно быть указано RFA-2023-033.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине расширили программу безвозвратных грантов на открытие собственного бизнеса. В частности, были увеличены суммы грантов для ветеранов – максимум до 1 млн грн, а для членов их семей – 500 тыс.

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