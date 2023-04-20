Украинцам вместо бензина и дизеля заливали "бодягу": где продавали фальсификат

В Киевской области разоблачили масштабную сеть сбыта контрафактного топлива. Полицейские изъяли более 130 тонн "паленого" бензина, дизеля и газа, черновую бухгалтерию и около 800 тыс. грн. В свою очередь, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС – ведь там риск получить некачественное топливо намного меньше.

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О схеме сообщили в Национальной полиции. Там отметили: общая сумма изъятого контрафакта вместе с резервуарами, баками, цистернами и другим оборудованием "по ценам черного рынка составляет около 11 млн грн".

"Преступную схему организовали двое 41-летних жителей столицы. Злоумышленники незаконно изготовляли, транспортировали, организовывали хранение и реализацию контрафактных горюче-смазочных материалов. Делки работали без соответствующих документов и лицензий, сомнительное топливо не соответствовало государственным стандартам", – говорится в сообщении.

В частности, подчеркнули в Нацполиции, бензин и прибывающий на подпольные базы дизель злоумышленники разводили химическими жидкостями – увеличивая таким образом количество товара. После этого "бодягу" продавали клиентам. "Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы", – рассказали в полиции.

Как распознать фальсификат

В целом же, по данным Института потребительских экспертиз, фальсифицированного горючего в Украине стало меньше. Однако теперь его сбывают в небольших городах.

Чаще всего же, отмечают эксперты, в "бодяжном" топливе можно обнаружить октановое число было намного ниже необходимого. Также о том, что горючее поддельное, свидетельствует превышение в нем объемной доли ядовитого бензола и серы.

"Бензол – это опасное соединение, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя. При таком огромном количестве бензола проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. По сути как и практически гарантирована поломка автомобиля", – рассказали в Институте.

В то же время эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Ведь там риск получить некачественное топливо намного меньше.

Дело в том, что хотя "бодяги" в Украине и стало меньше, полностью с рынка она не исчезла. Продают же фальсификат в основном в небольших населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине с 1 июля налог на добавленную стоимость на топливо вернут на довоенный уровень в 20%. Сейчас он составляет 7%. При этом, по словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, снижение налога не оказало положительного влияния на цены.

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