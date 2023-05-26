Украинцев летом ждут дешевые арбузы, но клубника и абрикосы будут дорогими: прогноз

В этом году аграрии пытаются компенсировать потери урожая, вызванные войной в 2022-м, и наращивать производство фруктов и ягод. Летом цены на арбузы будут сравнительно низкими, а абрикосы и клубника – дорогими.

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При этом неблагоприятная погода весной станет причиной дефицита, в том числе косточковых фруктов. Об этом говорится в материале EastFruit.

Из-за дождей и холодной погоды весной урожай абрикоса и персика будет значительно ниже прошлогоднего. "Ожидается существенный дефицит этих товаров и переход на импорт из Греции, Турции, Узбекистана и Азербайджана. Эти страны по-прежнему занимали большую нишу на рынке косточковых фруктов, однако в этом году объем импорта вырастет еще больше", – пишут аналитики.

Также на 20-30% сократится урожай клубники, поскольку сезон сбора начался позже на 2-3 недели и, соответственно, будет короче. Это приведет к росту цен.

Падение объема производства прогнозируется и в сегменте яблок – из-за погоды и роста цен на удобрения. Хотя украинские фермеры все больше переориентируются на экспорт.

При этом ожидают богатый урожай сливы – на 20% выше, чем в прошлом году. Еще один положительный прогноз касается арбуза. В этом сезоне многие украинские фермеры высадили бахчевые культуры в Одесской области, учитывая дефицит в прошлом году из-за оккупации Херсонщины.

Поэтому урожай обещает быть намного выше, чем прошлым летом, а цена значительно ниже. К тому же ритейл рассчитывает увидеть на полках знаменитые херсонские арбузы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цены на черешню на рынках и супермаркетах составляют от 250 до 1200 грн/кг. Ключевая причина – временная оккупация Мелитополя (Запорожская область) и других городов на юге страны, где выращивают отечественные черешни.

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