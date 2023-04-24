Украинцев предупредили о подорожании бензина сразу на 10 грн/л: озвучен вероятный сценарий

В Украине цены на бензин могут вырасти на 10-11 грн/л, на дизельное топливо (ДТ) – на 7-8 грн/л и на автогаз – на 3,5-4 грн. Такой сценарий возможен после возвращения с 1 июля налога на добавленную стоимость (НДС) на горючее на довоенный уровень в 20%. Сейчас же он составляет 7%.

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При этом в ближайшие недели цены вряд ли изменятся существенно. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Специалист отметил, что в настоящее время наблюдается профицит нефтепродуктов на рынке. За прошлую неделю более чем на 1 грн/л в оптовом сегменте снизилась стоимость.

"А насчет дальнейшей перспективы могу сказать одно: все будет очень зависеть от того, пролонгируют ли действие законопроекта об отмене акцизов и 7% НДС, или так останется, как оно есть в законе с 1 июля. Если с 1 июля, то все "наедимся", так как на 10-11 грн/л поднимется бензин, на 7-8 грн/л – дизельное топливо и 3,5-4 грн стоимость сжиженного газа", – объяснил Косянчук.

Так, стоимость нефтепродуктов на АЗС может достичь уровня цен апреля-мая прошлого года.

Как ранее рассказал OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко, в Украине до конца апреля могут вырасти цены на бензин и дизельное топливо. Стоимость на заправках, вероятно, будет понижена на 2-3 грн/л.

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