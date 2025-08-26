Украинцы могут вернуть уплаченные налоги, но не делают этого: в чем проблема

Украинцы могут легально вернуть себе часть уплаченных налогов. В частности государство готово частично возместить налог на доходы физлиц (НДФЛ). Но из-за распространенных теневых схем украинцы не пользуются этим финансовым механизмом.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, несмотря на то, что право на такую скидку имеет каждый налогоплательщик, пользуются им лишь единицы.

За что предоставляют налоговую скидку?

Согласно статье 166 Налогового кодекса, налоговая скидка предоставляется за определенные виды расходов. А именно за:

оплату обучения;

страхование и пенсионные взносы;

уплату процентов по ипотеке;

вспомогательные репродуктивные технологии и усыновление;

переоборудование транспорта на биотопливо;

пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям.

Сколько украинцев подаются на скидку

"Статистика показывает, что в 2019-2021 годах количество поданных деклараций росло на 2-4% ежегодно. Но с началом полномасштабного вторжения произошел резкий обвал – почти на треть. И даже в 2024 году показатель так и не вернулся к уровню 2021-го", – отметил Гетманцев.

По его словам, на практике налоговой скидкой реально пользуется лишь около 1,1% из всех налогоплательщиков и даже менее 1% домохозяйств. Чтобы ее получить, нужно иметь:

официально подтвержденные расходы, в частности чеки;

"белые" доходы.

"То, что люди не пользуются скидкой – является ярким примером того, как тень ворует наши деньги – и государства, и граждан. А мы этого не замечаем! Фактически, налоговая скидка могла бы стать эффективным инструментом поддержки людей. Но нет, обогащение теневиков препятствует этому", – подчеркнул нардеп.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, за первые шесть месяцев налоги вернули себе уже 74 тыс. украинцев. Речь идет о сумме в 470 млн грн (в среднем по 6,3 тыс. грн на каждого). Чаще всего подаются декларации для получения налоговой скидки по расходам на оплату обучения, страхование и пенсионные взносы, а также уплату процентов по ипотеке.

