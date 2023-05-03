Украинцы собираются на отдых: сколько стоит аренда жилья во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске

В Украине цены на аренду жилья в городах западной Украины значительно повысились по сравнению с довоенными, так что отдых гражданам в этом году обойдется дороже, чем в предыдущие годы. Речь прежде всего идет о туристических городах – Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке.

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О том, сколько стоит аренда квартир в городах Украины, разбирался OBOZREVATEL.

Аренда квартир во Львове.

Львов – один из самых популярных украинских городов. Средние цены на аренду жилья в городе значительно повысились после начала полномасштабной войны против страны-террористки России и даже перегнали стоимость аренды в Киеве. По состоянию на конец апреля цены таковы:

аренда однокомнатной квартиры – 10-12 тыс. грн;

аренда двухкомнатной квартиры – 14-16 тыс. грн;

аренда трехкомнатной квартиры – 18–20 тыс. грн.

Аренда квартир в Ужгороде.

Средняя стоимость аренды жилья в Ужгороде на начало мая составляет:

однокомнатная квартира – 12-14,5 тыс. грн;

двухкомнатная квартира – 13,5-22 тыс. грн.

Отметим, что только за последние несколько месяцев цены на аренду жилья в Ужгороде выросли в несколько раз. В начале полномасштабной войны рост происходил из-за наплыва переселенцев из регионов активных боевых действий.

Аренда квартир в Луцке и Ивано-Франковске.

Средние цены на аренду однокомнатной квартиры в Киеве по состоянию на конец апреля составляет 11-13,5 тыс. грн. В свою очередь в Ивано-Франковске за съем такого жилья придется заплатить от 9 до 13 тыс. грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине весной цены на аренду квартир в Киеве, вероятно, увеличатся на 10%. Приблизительно на столько же должно подорожать съем жилья в Киевской области.

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