Украинцы установили рекорд по покупкам б/у иномарок: какие машины самые популярные

Украинцы начали активнее покупать за границей подержанные иномарки. В частности, в апреле таких авто было куплено 15,3 тыс. единиц, что стало рекордом за 2023 год. Самым популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда стал Renault Megane – в апреле на украинские номера перешли 1 273 автомобиля этой модели.

Видео дня

Об этом сообщает Укравтопром. Отмечается: второй результат у Volkswagen Golf – 1 180 авто. Далее идут:

Skoda Octavia – 794;

Volkswagen Passat – 694;

Ford Focus – 377;

NISSAN Leaf – 366;

NISSAN Qashqai – 337;

VW Touran – 320;

SKODA Fabia – 277;

AUDI A4 – 270.

"Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто – 45%. Дальше идут дизельные – 36%; электромобили – 11%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%. Средний возраст подержанных автомобилей, которые в апреле перешли на украинские номера – 11 лет", – рассказали аналитики.

При этом они подчеркнули: всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период.

В Украине заработали "летние" правила дорожного движения

В то же время в Украине с 1 мая традиционно введена в действие летняя редакция Правил дорожного движения (ПДД). Согласной ей, до 1 октября отменяются штрафы за невключение фар ближнего света на загородных дорогах, а также за движение выше 50 км/ч на некоторых городских дорогах.

Так, пункт 9.8 ПДД предписывает обязательно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар за пределами населенных пунктов исключительно в период с 1 октября по 1 мая. В зимний период штраф за нарушение этого правила составляет от 425 до 510 грн.

Кроме того, с 1 мая по 1 октября в городах разрешается повысить ограничение скорости до 80 км/ч на некоторых дорогах. Их список определяют местные власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2022 года в Украине была изменена процедура регистрации транспортных средств. Кроме возможности оформлять свидетельства о регистрации транспортного средства и водительские удостоверения в электронном виде – без использования "пластика", – также из процедуры выделено экспертное исследование, проводимое соответствующей службой МВД.