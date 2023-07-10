'Укрнафта' не может менять членов наблюдательного совета 'Укрнефтебурения': в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку дали четкое объяснение

Любая попытка ПАО "Укрнафта", осуществляющая управление временно арестованными активами "Укрнефтебурения" (УНБ), изменить членов наблюдательного совета, представляющих интересы акционеров компании, незаконна.

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Такой четкий ответ предоставила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в ответ на запрос одного из акционеров ПАО "Укрнефтебурение" – компании АРЕС СИСТЕМС ЛТД. Она владеет 22,49% УНБ.

Согласно статье 72 Закона Украины "Об акционерных обществах", в состав наблюдательного совета избираются акционеры или лица, представляющие их интересы, или независимые директора.

В то же время "Укрнафта", осуществляющая управление активами УНБ, которые были арестованы судом и переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных преступным путем (АРМА), является только управляющим активов "Укрнефтебурения".

Как отметила в собственном ответе Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, согласно статье 1029 Гражданского кодекса Украины компания-управитель, то есть ПАО "Укрнафта", имеет право только осуществлять управление в интересах стороны, предоставившей ей право управления, то есть АРМА. Но и сама АРМА не является собственником или акционером ПАО "Укрнефтебурение", так что ни Агентство, ни "Укрнефть" не имеют права менять членов наблюдательного совета УНБ, представляющих интересы действующих акционеров компании – в данном случае АРЕС СИСТЕМС ЛТД.

К тому же, вопрос ареста судом и передачи в управление ПАО "Укрнафта" арестованных активов не признается и будет обжаловаться в суде акционерами "Укрнефтебурения".