'Укрпочта' анонсировала выпуск новой почтовой марки с беспилотником над Кремлем. Фото

После "бавовны" над Москвой "Укрпочта" анонсировала выпуск новой почтовой марки с беспилотником над Кремлем. Это вызвало бурную реакцию в России.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале написал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он отметил, что уже исторически сложилось так, что марки компании становятся предвестником хороших событий.

К примеру, так уж случилось с маркой, на которой был изображен российский крейсер "Москва", который вскоре оказался на дне Черного моря.

"Поэтому завтра утром объявим о запуске новой марки. Которой, когда и где – подождите ;) Но, уверен, кому-то "за поребриком" очень понравится. А пока – как говорится, "рабочие эскизы", – отметил Смелянский.

На странице "Укрпочты" в Facebook также был сделан анонс новых марок. Там отметили, что на них будут изображены "причастные к будущему пожарищу на месте Кремля".

Какой будет новая марка, станет известно уже в четверг, 4 мая, в 8:30 утра.

На анонс отреагировала российская пропагандистка Ольга Скабеева. Она назвала "Укрпочту" пособником терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Около 3 часов ночи в Москве возле Кремля услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что в небе виднелись искры. В сеть попало видео, показывающее, как над резиденцией Путина поднимается дым.

– В пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России, как и не предпринимала попыток покушения на российского диктатора Владимира Путина. Но в интересах главы Кремля винить в этом Киев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!