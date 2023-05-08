"Укрпочта" обновила правила доставки: подробности
В "Укрпочте" обновили услугу переадресации почтовых отправлений. Подать заявление на нее можно на сайте компании. Стоимость услуги – 50 грн.
Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: оплатить переадресацию можно при получении отправки в отделении конечной доставки посылки.
"В будущем будет доработана опция оплаты стоимости переадресации онлайн на сайте "Укрпочты". И тогда это может делать не только получатель, но отправитель", – говорится в сообщении.
Как воспользоваться услугой
Подать заявку на переадресацию можно на сайте "Укрпочты". Для этого необходимо зайти в раздел Услуги/Переадресация отправки и ввести:
- трек-номер отправки;
- индекс отделения для переадресации;
- номер телефона получателя почтовой отправки.
"Услуга переадресации действует для отправки "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта Документы", оформленных как онлайн через личный кабинет, так и непосредственно в отделениях. Стоимость переадресации – 50 грн", – рассказали в компании.
"Новая почта" отменил плату за переадресацию
В свою очередь, частный почтовый оператор "Новая почта" ранее отменил плату за переадресацию в пределах города. Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет:
- из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
- с адреса на адрес;
- из отделения/почтомата по адресу, но нужно будет оплатить доставку курьером – 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.
Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении. А кроме того, в:
- бизнес-кабинете;
- на сайте в разделе "Трекинг";
- в отделении.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить посылку без предъявления документов во всех отделениях "Укрпочты". Для этого достаточно только показать соответствующее SMS.
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