'Укрвинпром' заключил соглашение с Национальным межпрофессиональным бюро Коньяка: почему это важно

Национальное межпрофессиональное бюро Коньяка (Франция) и Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" после десятилетнего сотрудничества заключили совместное официальное Соглашение. Оно предусматривает защиту географического указания "Cognac" и/или "Коньяк" на территории Франции, Украины и за их пределами с возможностью пересмотра срока продления переходного периода для украинских производителей, как того требует Соглашение об ассоциации, подписанное между Украиной и ЕС.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко.

"Это соглашение является результатом наших слаженных усилий и многолетней работы над протекцией производства и защиты коньяка на высоком уровне в соответствии с европейскими стандартами и требованиями", – отмечает Владимир Кучеренко.

По его словам, Национальное межпрофессиональное бюро Коньяка, ответственное за охрану географического указания "Cognac" на территории Французской Республики и за ее пределами, в сотрудничестве и при поддержке "Укрвинпрома" (в случае обнаружения фальсификаций "Укрвинпромом"), будут принимать необходимые меры по импортированной продукции, содержащей ссылку на географическое указание "Cognac" и/или "Коньяк", если такая продукция не соответствует спецификациям географического указания "Cognac".

По мнению главы "Укрвинпрома", партнерство с Национальным бюро Коньяка будет защищать и украинских потребителей от некачественной алкогольной продукции, а также будет способствовать поддержке украинской винодельческой отрасли, которая оказалась в драматических обстоятельствах.

Согласно Соглашению, специалисты отрасли смогут проходить краткосрочную учебу и стажировку под координированием французских партнеров совместно с Украинским институтом вина.

"Эти меры позволят обеспечить доступ к качественной информации о технологиях производства коньяка, включая навыки по сенсорному анализу продукции, юридическому сопровождению и тому подобное", – сообщает гендиректор "Укрвинпрома"

Напомним, с 1 ноября 2022 года корпорация "Укрвинпром" совместно с Национальным межпрофессиональным бюро Коньяка ("БНИК") ответственна за защиту ГО "Cognac" на территории страны и за рубежом. С тех пор этими организациями импорт в Украину иностранной продукции с этикетками "Cognac"/"Коньяк", не отвечающей техническим условиям для этого наименования, прекращен.