"Укрзалізниця" изменила правила возврата денег за билеты: подробности
В Украине изменили правила возврата средств за железнодорожные билеты. Так, если раньше вернуть полную стоимость купе и половину плацкарты можно было не позже, чем за 9 часов до отправки поезда, то теперь это время уменьшили до 6 часов.
Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили: также украинцам будут возвращать полную стоимость билета даже при опоздании на поезд – но только кроме билета на плацкарту.
"Ранее "Укрзалізниця" компенсировала всего 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение первого часа (после отправки поезда. – Ред.) и только в кассе", – говорится в сообщении.
Что такое плацкарта и билет
Ранее в "Укрзалізниці" объяснили, из чего состоит полная стоимость проездного документа. Так, в нее входят:
- билет – это часть стоимости проезда, изменяемая в зависимости от категории вагона и поезда, что компенсирует расходы по перемещению вагона;
- плацкарта – часть стоимости проезда, изменяемая в зависимости от категории вагона, поезда, компенсирующего расходы на подготовку в рейс и обслуживание вагона;
- НДС – начисляется на тарифную стоимость, стоимость услуг, кроме суммы страхового сбора;
- страховой сбор (страховой платеж) – обязательное страхование от несчастных случаев на транспорте;
- комиссионный сбор – плата за продажу проездного документа.
Как сообщал OBOZREVATEL, региональный же филиал УЗ "Юго-Западная железная дорога" с центром в Киеве теперь будет называться Центральный. Так решило более 417 тыс. украинцев, проголосовавших в приложении Дія в рамках программы "Украинизация объектов железнодорожного транспорта".
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