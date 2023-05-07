Улучшение финансового состояния в энергетике позволит лучше подготовиться к зиме – 'Первый энергетический совет'

Без принятия необходимых мер по улучшению финансового состояния в энергетике прохождение следующего отопительного сезона будет тяжелее, а послевоенное восстановление Украины будет затруднено.

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Об этом говорится в сообщении общественной организации "Первый энергетический совет" (ТЭР).

"Первый энергетический совет" обратился в Кабинет Министров, Министерство энергетики и НКРЭКУ о необходимости срочных действий для улучшения финансово-экономического состояния предприятий электроэнергетики", - говорится в нем.

В частности, в ТЭР призвали существенно пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии, поскольку сейчас их уровень привел к убыточности практически всех генерирующих предприятий, в частности, государственного "Центрэнерго".

В организации подчеркнули, что действующий уровень ценовых ограничений ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

Также ТЭР отмечает необходимость увеличения тарифа для населения, поскольку сейчас он создает финансовую нагрузку в размере 100 млрд грн на государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Отмечается, что повышение тарифа позволит улучшить уровень расчетов на рынке.

Кроме того, ТЭР подчеркивает, для улучшения ситуации в энергетике нужно привести тарифы на распределение и передачу электроэнергии на экономически обоснованный уровень.

"По мнению ОО "Первый энергетический совет", без принятия указанных мер прохождения следующего ОЗУ в условиях военного положения будет тяжелее, чем ОЗУ 2022/2023 года, а послевоенное восстановление экономики Украины будет затруднено", – подытожили в ТЭР.

Напомним, советник премьер-министра и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявлял, что в условиях полномасштабной войны и обстрелов энергосистемы необходимо сбалансировать финансовое состояние энергорынка, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.