В 'Донбассэнерго' призвали безотлагательно отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии

Компания "Донбассэнерго" просит Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменить предельные цены на рынке электроэнергии.

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Об этом говорится в письме "Донбассэнерго" к НКРЭКУ.

"Действующие ценовые ограничения обеспечивают постоянно убыточную работу тепловой генерации даже на отечественном угле, не говоря об импортном, или о работе ТЭС на природном газе", – говорится в нем.

Компания подчеркнула, что она последовательно выступает за скорейшее внедрение в Украине европейских практик относительно работы рынка электрической энергии, в том числе уровня ценовых ограничений на сегментах рынка.

Поэтому "Донбассэнерго" считает необходимым безотлагательно отменить ценовые ограничения на рынке.

Кроме того, в компании напомнили позицию "Укрэнерго", заявлявшую, что отмена ценовых ограничений будет способствовать привлечению импорта в дефицитные часы суток и соответственно обеспечит надежную работу энергосистемы.

"Учитывая вышесказанное, просим Вас пересмотреть решение от 31.05.2023 о принятии постановления "О приостановлении действий отдельных положений постановления НКРЭКУ от 25 февраля 2022 года №322", и отменить ценовые ограничения на всех сегментах рынка с 11.06.2023", – подчеркнули в письме.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменило ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года.