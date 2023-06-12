В Европе бойкотируют производителя Oreo и Milka из-за связей с Россией: СМИ узнали детали

Американская компания Mondelez International приостановила рекламные проекты на территории страны-террориста России, но полностью покидать страну не стала. В РФ компания имеет 3 завода, а в мае Украина обвинила ее в "спонсорстве войны". Поэтому в Европе Mondelez объявили бойкот.

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Крупнейший бойкот компании объявили в Скандинавии. Об этом говорится в материале Reuters.

Авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничный продавец Elkjop, транспортная группа Fjord Line и Норвежская футбольная ассоциация были среди тех, кто в последние дни объявил о прекращении продажи продукции Mondelez. Компании из Северной Европы заявили, что решение прекратить продажу продукции было принято из-за заявления Национального агентства Украины по предотвращению коррупции о внесении компании в "черный список".

В Mondelez заявили, что сохраняют "ограниченную" деятельность в стране-агрессоре России, прекращая инвестиции и рекламу и осудив войну. При этом американская корпорация не объявляла о полном прекращении ведения бизнеса в РФ.

"Mondelez International придерживается всех политических решений и санкций и будет продолжать рассматривать необходимые корректировки сделок, чтобы обеспечить полное соответствие", – добавили в Mondelez International.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что правительство Канады отдало приказ об аресте зарегистрированного в России грузового самолета Ан-124, который сейчас стоит в аэропорту Торонто. Воздушное судно было арестовано в соответствии с канадским Законом об особых экономических мерах.