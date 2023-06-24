В Грузии готовятся к наплыву мигрантов из России: усилят контроль границы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что из-за угрозы нового наплыва мигрантов из РФ нужно взять границу под надежный контроль. Такое заявление она сделала на фоне попытки военного переворота в РФ.

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Об этом в Twitter написала президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Наша граница должна надежно контролироваться на случай возможной новой волны миграции", – отметила Зурабишвили.

Оппозиционные политики Грузии призывают закрыть границу с РФ, однако правящая партия "Грузинская мечта", которая традиционно придерживается пророссийских взглядов, заявляет о том, что не видит причин для таких мер.

Отметим, на границе между Россией и Казахстаном появилась огромная очередь. В то же время Латвия для того, чтобы остановить поток мигрантов из страны-агрессора, перестала выдавать в том числе гуманитарные визы.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу. Колоны "Вагнера" продвигаются в Москву.