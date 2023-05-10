В Карпатах продают дом за $7 тысяч: как выглядит 

В Карпатах дом можно купить за $7 тысяч. Речь идет о жилой недвижимости, которая требует как минимум косметического ремонта. Кроме того, отапливать жилье придется дровами.

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Это следует из данных крупного портала недвижимости. Так, во Львовской области в селе Турье продается дом недалеко от речки и леса. В объявлении говорится, что дом в хорошем состоянии. Однако построен он был около 70 лет назад. От Львова – 100 км, а до ближайшего крупного города – 50 км (Самбора).

Преимущество такого жилья: дом фактически находится в Карпатах, вокруг – лес. В доме всего две комнаты, вместе с жильем продается участок земли площадью 25 соток. Крыша из шифера, есть необходимая мебель.

"Продам дом в Карпатах, Львовская область. Отличный отдых, рядом речка, лес. Дом в хорошем состоянии", – говорится в объявлении.

При этом площадь дома в объявлении не указывается. Судя опубликованному плану, она составляет около 50 квадратов. Есть две комнаты, одна из которых проходная. Также есть два небольших помещения у входа в дом (по всей вероятности, кухня и прихожая).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве можно купить квартиру, площадь которой составляет около 14 квадратов. При этом цена такой недвижимости в два раза меньше однокомнатной квартиры.

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