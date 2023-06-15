В Киеве "для школьных укрытий" закупили кухонную технику на миллионы: что на самом деле произошло и куда деваются деньги

В Киеве в конце 2022 года управления образования и отдельные школы решили освоить выделенные на пищеблоки миллионы гривен. Однако, вероятно, чтобы "актуализировать" закупки в период масштабных отключений электроэнергии и обстрелов, в тендерах указали, что покупки делают "для укрытий". Тендеры провели, однако спустя полгода на такую странность публично указал предприниматель Максим Шульженко.

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OBOZREVATEL пообщался с представителями одного из лицеев, а также с компанией, которая поставляла технику и выяснил, почему произошли странные закупки и что на самом деле закупили за миллионы бюджетных гривен.

"Сковородка" и овощерезка "для укрытия": зачем покупали и какой на самом деле должна быть цена

Киевский лицей "Зміна" в конце прошлого года, в разгар дефицита электроэнергии в стране, закупил многофункциональную сковороду iVario Pro 2-S за 725,7 тыс. грн, написал на своей странице в Facebook предприниматель Максим Шульженко. Новость быстро разошлась по СМИ, ее также распространил друг предпринимателя – народный депутат Ярослав Железняк. Ранее Шульженко также сообщил о закупке Днепровской райадминистрации Киева овощерезок на 1,5 млн грн (по 131 958 грн за штуку).

В обоих случаях в тендере указывалось, что товар закупается "для укрытий". А победителем признавали компанию "С-Проф". Екатерина Фоя, директор лицея "Зміна" рассказала OBOZREVATEL: указанную многофункциональную сковороду купили для пищеблока. Фактически это замена устаревшего школьного оборудования, на котором можно готовить еду для детей.

"Эти деньги выделены под конкретную цель, их не можно было перенаправить, потратить на армию и т.д. Это оборудование устанавливаются во всех учебных заведениях, где проводят ремонт и модернизацию пищеблоков. Оно соответствуют всем стандартами", – рассказывает Фоя.

На вопрос, почему же в тендере указали, что оборудования якобы "для укрытия", Фоя ответила, что готовят еду в том числе и для тех, кто находится в укрытии. Неофициально в отделе образования рассказали OBOZREVATEL: деньги нужно было потратить до конца года, либо их могли просто забрать и вернуть в бюджет как неосвоенные. Поэтому часто в тендерной документации указывали "для укрытия", мол, чтобы актуализировать покупку дорогого оборудования в пищеблок. Формально нарушений нет – деньги выделили законно, а модернизация пищеблоков происходит в течение последних нескольких лет. Однако именно из-за такой формулировки в закупках и возникло ощущение, что вместо вентиляции, водоснабжения, санузлов, в укрытия (где скорее всего нельзя готовить) хотят устанавливать дорогую технику.

А в случае с закупкой овощерезок Шульженко также указал на разницу между тем, по какой цене товар продала "С-Проф" и теми ценами, которые предлагают в крупных онлайн-магазинах. Днепровская райадминистрация заплатила за каждую овощерезку 131,9 тыс. грн, в то время как в интернете их можно найти за 70 тыс. грн.

Торговый дом "С-Проф", согласно данным YouContol, заработал на тендерах за все время своей работы 155,3 млн грн. Высокие заработки начались с 2020-го. Тогда на госзакупках компании удалось заработать 76,9 млн грн. Крупнейшие клиенты: "Бориспольский профессиональный лицей", управления образования Деснянского района Киева, управление образования Подольской районой администрации, отдел образования Трусковецкого городского совета.

В прошлом году они продали Департаменту образования и науки Киевской облгосадминистрации оборудования на 13,3 млн грн (в том числе ту же овощерезку, но уже за 117,2 тыс. грн за штуку), на 2,4 млн компания продала термосы управлению образования Днепровского района в Киеве, за 962,5 тыс. грн пароконвектомат "лицею №1" в с. Петропавловская Борщаговка (пригород столицы).

"С-Проф" принадлежит предпринимателям Оресту Степанюку и Игорю Фарьяну. OBOZREVATEL связался с Орестом Степанюком. По его словам, разница в цене поясняется комплектом. Мол, за 70 тыс. грн можно купить просто овощерезку, они же продали овощерезку с с дисками со слайсерами 1 ммм, 2 мм, 4 мм, диском теркой, диском соломкой, комплектом для кубиков, диском для картофеля, комплектом для пюре, для очистки решеток. При этом только за комплект для пюре дополнительно в магазинах берут от 15,7 тыс. грн до 17,1 тыс. грн.

Степанюк прислал таблицу со сравнением цен и ссылками на профильные магазины. Согласно их подсчетам, такая же овощерезка с теми же насадками у конкурентов стоит от 133,2 тыс. грн до 149,1 тыс. грн. А вот стоимость одной овощерезки действительно составляет от 61,7 тыс. грн до 72,9 тыс. грн. То есть, по словам Степанюка, Шульженко некоректно сравнил цены на товары.

"Мы специально сравнили цены со ссылками на магазины, где это продается. И если сравнивать полный комплект, то будет водно, что цена у конкурентов составляет от 133,2 тыс. грн до 149,1 тыс. грн", – пояснил он. Почему в тендере было указано, что товар продают для "укрытия" – предпринимателю неизвестно. Но, как рассказали OBOZREVATEL в администрации, вероятно все с той же целью – освоить выделенные из бюджета деньги и избежать замечаний о том, что в разгар дефицита электроэнергии и в условиях постоянных обстрелов закупают дорогое оборудование в школы.

К слову, сам Степанюк – известный на рынке предприниматель. От имени "Национальной ассоциации общественного питания" на разных уровнях лоббирует идею модернизации пищеблоков в учебных заведениях. Он выступал в Ассоциации городов, встречался с властями разного уровня. В ассоциацию также входит его бизнес-партнер Игорь Фарьян.

На вопрос OBOZREVATEL о том, не является ли это конфликтом интересов, Степанюк ответил:"А кто еще должен предоставлять экспертизу? Мы анализируем рынок, технологии. У нас с ресторанного бизнеса можно брать пример по качеству обслуживания, по технологии. А вот в школах, больницах, в армии – всегда в пищеблоках было все самое устаревшее и худшее... Я не думаю, что это конфликт интересов. Я не являюсь человеком, который принимает решения", – говорит Степанюк.

По его словам, в некоторых тендерах с ними конкурирует 4-7 участников, однако часто их конкуренту выгоднее продать оборудование ресторанам и не иметь дело с госбюджетом, где приходится долго ждать оплату, участвовать в тендерах и т.д.

Несмотря на полномасштабную войну и регулярные ракетные атаки, коррупционные риски не сократились. И пока воины ВСУ защищают страну на фронте, отдельные чиновники продолжают разрушать государство изнутри, участвуя в коррупции. И бизнес, и чиновники обязаны пояснять все сомнительные закупки, а без общественного контроля и работающей правоохранительной системы снизить уровень коррупции будет невозможно.