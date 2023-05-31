В Киеве из-за обстрелов изменилась ситуация на рынке недвижимости: сколько теперь стоит квартира

В Киеве в результате серии ракетных атак упало количество сделок об аренде и продаже квартир. Продавцы вынуждены делать большие скидки, а покупатели не спешат закрывать сделки.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, обстрелы влияют на спрос и вместе с тем приводят к снижению цен. Как рассказывает киевский риелтор Юлия Курганова, до середины мая закрылись сделки, которые были согласованы ранее. Теперь же покупатели отказываются приобретать жилье.

"Люди едут, если у них уже есть работа, либо перевели, либо возвращаются в свои квартиры. Тех, кто переезжает в Киев, ищет квартиры для аренды или покупки, чтобы устроить жизнь в Киеве, нет. А их было очень много", – говорит Курганова.

Согласно данным статистики lun, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 44,5 тыс. долларов (только проданное жилье). При этом, согласно объявлениям, средняя цена с учетам непроданных квартир составляет 58 тыс. долларов. Спросом пользуется только бюджетный сегмент рынка.

Киевлянка Марина Хозяинова, которая планировала покупать квартиры и активно просматривала варианты, рассказывает OBOZREVATEL: даже если после победы в войне цены на жилье вырастут, риск лишиться нового жилья в результате ракетных атак превышает возможную экономию.

Ситуация на рынке недвижимости в Киеве будет оставаться напряженной до того момента, пока продолжаются активные военные действия. Также негативная ситуация сложилась и со строительством жилья.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы летом должны заплатить налоги за свои квартиры. Платить придется за каждый лишний квадрат жилья.

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