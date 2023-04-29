В Киеве массово продают дешевые квартиры: в какую ловушку могут попасть покупатели

В Киеве и пригороде столицы застройщики построили десятки незаконных многоэтажек. Ввести такие дома в эксплуатацию законно почти невозможно. При этом жилье в таких домах может стоить до двух раз меньше, чем похожие квартиры в многоэтажках без нарушений.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, теперь сотни квартир в подобных домах продаются по цене, которая в разы ниже рыночных. К примеру, всего за 17,9 тыс. долларов продают смарт-квартиру с ремонтом на улице Ракетная, 24. Дом построен несколько лет назад, однако в объявлении отмечается: "Дом пока не введен в эксплуатацию". Легально получить право собственности на такую квартиру фактически невозможно. По процедуре застройщик должен ввести дом в эксплуатацию, получить почтовый адрес, а затем оформлять право собственности на инвесторов.

Кроме того, жильцы дома вынуждены платить за электроэнергию по коммерческим тарифам (около 6 грн за кВт-ч). Многоэтажку построил пресловутый Анатолий Войцеховский. Технические условия для присоединения к постоянной схеме подключения электроэнергии он не выполнил, почти во всех его домах проблемы с оформлением земли (ее фактически незаконно захватили).

В Крюковщине (пригород Киева) двухэтажную квартиру в ЖК iHome продают всего за 40 тыс. долларов. Рыночная стоимость такого жилья по меньшей мере вдвое больше (площадь квартиры составляет 83 квадрата). Однако уже более 6 лет в этом ЖК не могут ввести в эксплуатацию ни один из домов, есть проблема с водой, электроэнергией, отсутствует благоустройство. Официально это все еще строительство, но владельцы квартир фактически самовольно без права собственности заселяются в дом и проводят ремонты.

В объявлении нет никакой информации о том, что дом не сдан в эксплуатацию. Но отмечено, что квартира продается по "переуступке". Речь идет о том, что покупатели продают право потребовать от застройщика квартиру. Продают даже квартиры в тех ЖК, строительство которых заморожено. И опять же, никакой информации об этом продавце не отмечают.

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