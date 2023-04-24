В Киеве переписали цены на новые квартиры: сколько стоит "квадрат" и в каких районах дешевле

В Киеве с начала апреля подешевели квартиры в новостройках. С 1 по 24 апреля цена квадратного метра снизилась на 3% – в среднем с 48 тыс. до 46,5 тыс. грн. Самые доступные "квардраты" предлагают на левом берегу, в Днепровском и Деснянском районах.

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При этом немного снизилось и количество новостроек, в которых предлагаются квартиры, – со 189 до 182. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала по поиску жилья.

В Киевской области квадратный метр нового жилья с начала апреля подешевел на 700 грн. Теперь средняя цена поставляет 33,3 тыс. грн.

Цены на квартиры в Киеве по районам

Дороже всего новые квартиры традиционно стоят на Печерске. Самое дешевое жилье предлагается в Деснянском районе. В целом рейтинг по районам выглядит так:

Печерский район – 100,6 тыс. грн;

Подольский – 67,2 тыс. грн;

Шевченковский – 61,9 тыс. грн;

Голосеевский – 46,3 тыс. грн;

Оболонский – 44,7 тыс. грн;

Дарницкий – 42,9 тыс. грн;

Соломенский – 40,7 тыс. грн;

Святошинский – 40,1 тыс. грн;

Днепровский – 37,9 тыс. грн;

Деснянский – 34,2 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам специалистов, до лета цены на аренду квартир в Киеве, вероятно, вырастут на 10%. Приблизительно такое же подорожание ожидается в Киевской области.

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