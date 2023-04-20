В Киеве продают квартиру размером с кладовку: сколько стоит и как выглядит самое маленькое жилье 

В Киеве за 29,5 тыс. долларов продают "квартиру" площадью всего в 11 квадратных метров. Недвижимость находится на первом этаже и, вероятно, изначально планировалось как нежилое помещение.

Видео дня

Это следует из данных объявления на крупном кадровом портале. Квартира находится на первом этаже хрущевки, общая площадь составляет всего 11 квадратных метров. Вместо кухни - небольшая рабочая зона с раковиной. Ни полноценной плиты, ни кухонной мебели в квартире нет, кроме того, нет и возможности разместить такую мебель.

Единственное преимущество - ремонт и мебель в квартире. Однако при этом за каждый квадратный метр просят 2700 долларов. Цена за квадрат соизмерима со стоимости квартиры в центре столицы, или же в элитном ЖК.

Многоэтажный дом находится недалеко от метро Харьковская (три минуты пешком). В квартире есть бойлер, диван, холодильник и микроволновая печь. Отопление - электрический теплый пол. "Низкие коммунальные платежи", - отмечают в объявлении.

"Прямая продажа от собственника, без комиссии. Отличная локация, всего три минуты пешком от м. Харьковская, до центра 20 минут езды", - говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за сумму в три раза меньше предложенной квартиры можно купить жилье в доме "от застройщика". Правда, при этом придется потратиться на ремонт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!