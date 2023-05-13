В Киеве продают одну из самых маленьких квартир: как выглядит и сколько стоит

В Киеве одна из самых маленьких квартир площадью в 13,5 квадратов стоит 29,5 тыс. долларов. Площадь кухни при этом составляет три квадратных метра.

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Об этом говорится на портале крупного кадрового портала. Квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома, сдела евроремонт. Вместе с квартирой продается холодильник и стиральная машина. Квартира находится в Днепровском районе столицы.

"От м. Дарница или Черниговская всего 10 минут пешком. Хорошая транспортная развязка, инфраструктура. Документам меньше трех лет, а налоги каждый платит свои", – говорится в объявлении.

Также установлены новые двери. Главная проблема такого жилья - небольшая площадь. Согласно строительным нормам, площадь однокомнатной квартиры не может составлять менее 30 квадратов. Фактически, вместо квартиры покупателям предлагают апартаменты.

Отметим, самая маленькая квартира, которая продается в столице, имеет площадь размером всего в 11 квадратных метров. При этом стоимость квадрата в смарт-квартире может быть выше, чем в недвижимости стандартной площади.

Ранее OBOZREVATELписал о том, что риелторы жалуются на крайне низкий спрос на жилье в Украине. Если рядом недвижимость можна было продать за неделю, сейчас некоторые варианты пытаются продать в течение полугода.

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