В Киеве продают одну из самых маленьких квартир: сколько стоит и как выглядит жилье в 14 квадратов

В Киеве продают однокомнатную квартиру площадью всего в 14 квадратных метров за 18,5 тыс. долларов. Квартира находится в пятиэтажном доме на Виноградаре.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Жилье находится на третьем этаже. Вместе с квартирой продается кондиционер, плита, микроволновая печь, стиральная машинка. Также есть централизованное теплоснабжение.

"Компактная квартира на Виноградаре ищет нового собственника. Район спокойной и зеленый. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни. Детские сады, школы, аптеки. Десять минут пешком до сквера...Недалеко есть ТРЦ Retroville", – говорится в объявлении.

Продавец заявляет, что отопление зимой обходится всего в 400 грн (за счет маленькой площади). В квартире сделан ремонт, она готова для проживания. Еще один минус: квартира находится в хрущевке, а само жилье, вероятно, перепланирована. Так как согласно строительным нормам минимальная площадь однокомнатной квартиры должна быть в два раза больше.

Отметим, в Украине смарт-квартиры (жилье небольшой площади, чаще всего в виде студии) пользуются популярностью на рынке недвижимости Такая квартира может быть в два раза ниже полноценного жилья. При этом чаще всего смарт-квартиры находятся в местах с развитой инфраструктурой и удачной транспортной развязкой.

Отметим, самая маленькая квартира, которая продается в столице, имеет площадь размером всего в 11 квадратных метров. При этом стоимость квадрата в смарт-квартире может быть выше, чем в недвижимости стандартной площади.

Ранее OBOZREVATELписал о том, что риелторы жалуются на крайне низкий спрос на жилье в Украине. Если рядом недвижимость можна было продать за неделю, сейчас некоторые варианты пытаются продать в течение полугода.

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