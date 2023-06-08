В мае зафиксирован самый низкий уровень выплат за 'зеленую' энергию

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" в мае выплатило предприятиям "зеленой" энергетики всего 50,3% средств, что является самым низким показателем с начала 2023 года.

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Согласно опубликованной на сайте госпредприятия информации, уровень выплат за январь-май составляет 57,6% и продолжает снижаться ежемесячно. Также сообщается, что Гарпок недополучил от НЭК "Укрэнерго" 18,6 млрд грн за оплату услуги по увеличению доли возобновляемой энергетики.

Напомним, по мнению Станислава Игнатьева, генерального директора Solar Generation, кризис неплатежей предприятиям зеленой энергетики подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине, что негативно влияет на дальнейшие возможности восстановления и развития.