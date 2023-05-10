В Польше увеличили зарплаты для украинцев: какие сезонные вакансии предлагают

В Польше зарплаты для украинцев в самых популярных сезонных вакансиях выросли на 10% по сравнению с 2022 годом. Такой рост связан, в первую очередь, с повышением уровня минимальной заработной платы с 27,4 тыс. до 30,2 тыс. грн.

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Как рассказывают в Gremi Personal, на руки украинцы могут получать 23 474 грн (с учетом налогов). Количество вакансий в Польше для украинцев больше, чем желающих работать. Среди сезонных вакансий наиболее распространены – в гостинично-ресторанной сфере, а также уборка урожая.

Сколько платят украинцам в Польше:

повар может зарабатывать 44 тыс. грн;

на сбор ягод, фруктов, овощей – 40 тыс. грн;

помощник повара может получать 35 тыс. грн. в месяц;

курьер на авто – 35 тыс. грн;

мойка посуды – 33 тыс. грн;

официант – 31 тыс. грн (отдельно чаевые).

Помощник пекаря может получать около 31 тыс. грн., а разнорабочий будет зарабатывать в Польше 31 тыс. грн. в месяц. Также спросом пользуется вакансия "горничная". Такому специалисту может платить около 30 тыс. грн в месяц. За уход за пожилыми людьми в среднем украинцам в Польше платят 28 тыс. грн.

Как отмечает Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal, в сезонной работе есть свои особенности. К примеру, за уборку урожая платят в зависимости от количества собранных ягод, фруктов, овощей. В некоторых вакансиях можно самостоятельно выбирать, сколько часов работать.

Кроме того, сезонные работы предлагают только на короткий период времени. Такой вариант подходит студентам на каникулах, либо украинкам, которые временно едут за границу для того, чтобы заработать деньги и вернуться домой. Традиционно из Украины в Польшу приезжает наибольшее количество трудовых мигрантов (заробитчан), которые спустя несколько месяцев возвращаются домой. После начало полномасштабной войны количество мужчин среди заробитчан резко сократилось.

Как ранее писал OBOZREVATEL, некоторые украинцы имеют право на получение пенсии в Польше. Для этого необходимо официально работать в соседнем государстве.

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