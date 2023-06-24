В РФ на фоне мятежа взлетел курс доллара: россияне скупают валюту 

В РФ банки повысили наличные курсы доллара и евро на фоне информации о военном мятеже ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и фактически захвата им Ростова-на-Дону. Доллар подорожал с 84 до 105 рублей, а евро – с 92 до 115 рублей.

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Как сообщает РИА Новости, в Росбанке американскую валюту можно приобрести за 105 рублей, а европейскую - за 115 рублей, а продать – за 76,17 рубля и 82,97 рубля, соответственно. При этом самые выгодные курсы Промсвязьбанке, где за доллар нужно заплатить 84,87 рубля, а за евро – 93,06, Московском кредитном банке - 86 и 93,5 рубля и Сбербанке - 88,33 и 94,16 рубля, соответственно.

В то же время в Газпромбанке можно приобрести доллар за 97,3 рубля, евро - 104,3 рубля, а в Россельхозбанке - за 94,55 и 103,9 рубля, соответственно. Альфа-банк предлагает купить "американца" за 96 рублей, "европейца" – за 106 рублей, а Юникредитбанк – за 95,05 и 102,74 рубля.

В ВТБ американскую валюту можно приобрести за 92,45 рубля, европейскую - за 100,5 рубля. Чуть более скромные курсы в "Открытии", где доллар можно купить за 90 рублей, а евро – за 100 рублей. В то же время в "Тинькофф" доллар стоит 91,1 рубля, евро – 99,25 рубля, в Совкомбанке – 91,7 и 99,2 рубля, а в Райффайзенбанке – 91,19 и 99,42, соответственно.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.