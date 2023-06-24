В РФ заявили, что могут "ограничить" интернет в Москве и Подмосковье: тем временем россияне бегут из страны
В России, в Москве и Подмосковье могут "временно ограничить" работу интернет-ресурсов. При этом россияне уже жалуются, что у них замедлилась работа Telegram.
Как сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Роскомнадзор (именно это ведомство занимается цензурой и блокировкой сайтов), в районах проведения контртеррористической операции возможно временное ограничение работы интернет-ресурсо.
"В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов", - сказали в регуляторе в ответ на запрос агентства. Ранее появилась информация о том, что пользователи в РФ жалуются на нестабильную работу мессенджера. Режим контртеррористической операции введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области.
Отметим, в то же время россияне бегут из своей страны. Уже скупили практически все билеты на прямые рейсы из Москвы. При этом цены на билеты резко взлетели. К примеру, стоимость перелета в Ереван увеличилась от 10 тыс. рублей до 198 тыс. рублей.
Бегут из страны также и богатые россияне. Правда, для этого используют частные самолеты, которые также массово вылетают из территории РФ.
Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.
По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.
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