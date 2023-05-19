В РФ планируют производство треугольной колбасы под брендом "Тоблерон". Под таким же названием производится легендарный швейцарский шоколад Toblerone.

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Заявку на производство колбасы в "форме шоколадки" подал в Роспатент мясоперерабатывающий завод "Ремит" (Московская область). Как сообщают российские СМИ, представитель завода уточнил, что колбаса будет "не совсем обычной формы, треугольной".

При этом на предприятии отметили, что тактика регистрации подобных брендов "привлекает внимание покупателей к продукции и не требует дополнительных вложений в продвижение". То есть завод решил просто сэкономить на краже чужой интеллектуальной собственности.

Не факт, что это сработает даже в России. Местные юристы говорят, что предприятию могут запретить использование такой марки. В таком случае продукция подлежит изъятию, а законному правообладателю должен быть возмещен ущерб.

Международные права на товарный знак Toblerone и созвучные названия принадлежат американской Kraft Foods. Именно эта компания занимается производством шоколада Toblerone в Швейцарии. После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания приостановила инвестиции в страну-агрессора, но с рынка так и не ушла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее попагандистка Ольга Скабеева выдала очередной бред о том, что западные санкции, введенные против России из-за российского вторжения в Украину, якобы не работают. Она заявила, что пока британцы голодают, россияне "сытые" и у них "все хорошо".

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