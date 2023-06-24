В России опустели полки магазинов: скупили продукты и запасаются бензином

В Ростовской области местные жители скупили продукты питания. В соцсетях публикуют фотографии с пустыми полками магазинов.

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Об этом говорится в сообщениях в российских Telegram-каналах. "Читатели делятся кадрами одной из Пятерочек. Все смели с полок... Зачем? Ведь власти заявили, что Торговые сети Ростовской области функционируют штатно, по сообщению основных ритейлеров, запасов продовольствия достаточно, сформирован недельный запас", – пишут в соцсетях.

При этом, несмотря на заявления о запасах, при резком росте спроса запасы могут исчерпать за считанные дни. При этом из-за блокпостов, затрудненном передвижении может также ухудшится логистика доставки продуктов.

Ранее в Ростовской области РФ на фоне мятежа ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина местные власти попытались успокоить россиян рассказами о запасах продуктов. Директор департамент потребительского рынка региона Алексей Панкратов заявил, что запаса хватит на неделю.

В РФ банки повысили наличные курсы доллара и евро. Доллар подорожал с 84 до 105 рублей, а евро – с 92 до 115 рублей. А Россияне начали массово скупать бензин.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.