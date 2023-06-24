В России стремительно падают акции крупнейших компаний: на рынке назревает паника
В России на фоне военного мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина резко снизились акции крупнейших компаний. Падение всего за день составляет до 7%. Рынок потерял миллиарды долларов.
Как сообщает РБК, индекс Московской биржи к концу вчерашнего дня снизился на 2,12%. Кроме того, упали акции:
- Сбербанка - на 1,56%,
- Роснефти - на 1,17%,
- Газпрома - на 1,10%,
- ЛУКОЙЛа — на 1,75%,
- Яндексу – на 4,15%.
По данным investing.com, российские акции на внебиржевой площадке "Тинькофф Инвестиции" падали сегодня утром на 2-7% до момента их остановки. К 11:35 по киевскому времени акции Московской биржи на Тинькофф Инвестиции снижались на 4,77%.
Обычные акции Сбербанка подешевели утром на внебиржевых торгах "Тинькофф Инвестиции" на 5,29%,акции ЛУКОЙЛа — на 6,8%,Роснефти - на 2,86%, Газпрома - на 2,36%.
Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.
По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.
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