В России выпускают новый кроссовер "Лада" – он оказался стопроцентным клоном китайского авто. Фото

В России начинают производство нового кроссовера от "АвтоВАЗа" – Lada X-Cross 5. Примечательно, что это "чудо российского автопрома" является точной копией китайского FAW Bestune T77.

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Автомобиль показали на Петербургском экономическом форуме. Там посетители обратили внимание на "чужой" логотип на руле (фото можно посмотреть ниже на этой странице). "Шильдики не все успели переклеить", – так прокомментировал представитель "АвтоВАЗа".

Россияне в сети уже отмечают: в Китае автомобиль продают по цене от 11,5 тыс. долларов. "Посмотрим, какую цену назначит Lada за "переклеивание шильдиков", – отмечают пользователи соцсетей.

Производство "российских" кроссоверов стартовало 14 июня на заводе "Lada Санкт-Петербург" (это бывший завод Nissan). Фактически от китайской модели машина будет отличаться только логотипами.

Напомним, россияне после ухода мировых автогигантов резко сократили траты на покупку машин: в 2022 году они снизились на 15%. Еще больше упали расходы на покупку новых авто – на 52%. При этом количество проданных новых автомобилей в РФ сократилось почти на 59%.

Главная причина – россиянам нечего покупать. Каждой третьей машиной В-класса, купленной в РФ, стала местная Lada. При этом выпуск российских автомобилей тоже пострадал из-за санкций, а новые "Лады" теперь на самом деле – китайские авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уганда собирается поставлять в Россию электромобили собственного производства. Страна также заключила соглашение о строительстве завода российского КамАЗа на своей территории.

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