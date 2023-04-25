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В сервисах "Укрзалізниці" произошел масштабный сбой: что говорят в компании

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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'Укрзалізниця' предупредила о технических проблемах

В ближайшие часы, до конца суток 25 апреля, в онлайн-сервисах "Укрзалізниці" (УЗ) могут наблюдаться сбои. Прежде всего это касается приложения УЗ, а также чат-ботов.

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Кроме того, проблемы могут возникать при использовании портала по отслеживанию опозданий поездов. Об этом предупредили в самой "Укрзалізниці".

Сбои объяснили "техническими причинами". Более подробной информации компания не предоставила, однако заверила, что специалисты уже работают над решением проблемы.

УЗ сообщила о технических проблемах

"Сайт для приобретения билетов booking.uz.gov.ua работает без сбоев. Кассы открыты, движение поездов – четко по расписанию", – добавили в УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" в 2022 году запустила собственное приложение для покупки билетов на украинские поезда дальнего сообщения. Купить билеты в нем можно без уплаты комиссий. Кроме того, приложение дополнительно информирует пассажиров о рейсе – например, о прибытии поезда на вокзал, номере пути и т.д.

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