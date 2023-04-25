В сервисах "Укрзалізниці" произошел масштабный сбой: что говорят в компании

В ближайшие часы, до конца суток 25 апреля, в онлайн-сервисах "Укрзалізниці" (УЗ) могут наблюдаться сбои. Прежде всего это касается приложения УЗ, а также чат-ботов.

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Кроме того, проблемы могут возникать при использовании портала по отслеживанию опозданий поездов. Об этом предупредили в самой "Укрзалізниці".

Сбои объяснили "техническими причинами". Более подробной информации компания не предоставила, однако заверила, что специалисты уже работают над решением проблемы.

"Сайт для приобретения билетов booking.uz.gov.ua работает без сбоев. Кассы открыты, движение поездов – четко по расписанию", – добавили в УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" в 2022 году запустила собственное приложение для покупки билетов на украинские поезда дальнего сообщения. Купить билеты в нем можно без уплаты комиссий. Кроме того, приложение дополнительно информирует пассажиров о рейсе – например, о прибытии поезда на вокзал, номере пути и т.д.

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