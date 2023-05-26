В Украине арестовано судно российского олигарха за 1 млрд грн: что известно

В Украине арестовали судно российского олигарха Александра Верховского. Стоимость рыбного траулера "Бухта Соколовская" оценивается почти в 1 млрд грн.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). До полномасштабного вторжения РФ в Украину судно достраивалось на заводе в Николаеве. Теперь корабль передан в управление АРМА.

"Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае России. Однако сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер", – говорится в сообщении.

Александр Верховский – дальневосточный российский олигарх, которого называют "хозяинном Курил". Он является владельцем холдинга "Гидрострой", который работает в ряде отраслей – от рыбного хозяйства до строительства.

Компании Верховского обеспечивают значительные доходы госбюджета РФ для ведения войны. Также Верховский имеет тесные связи с Кремлем.

"Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет России. Арестованный траулер является составной частью торгового "флота" олигарха", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена Фархада Ахмедова, который имеет тесные связи с Кремлем. Общая стоимость имущества составляет несколько миллионов евро.

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