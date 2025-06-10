В Украине годами незаконно засевали танковый полигон: чиновнику грозит тюрьма

Украинские правоохранители вернули в собственность государства танковый полигон, который годами нелегально использовали в сельскохозяйственных целях. Чиновнику, который закрывал глаза на нецелевое использование государственного имущества, объявили подозрение – ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Видео дня

Как сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР), бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела Днепра легально заключал договоры аренды с местными аграриями на использование земель Минобороны общей площадью почти 1,5 тыс. гектаров, но фермеры безосновательно захватили еще более 100 гектаров земли, на которых располагался танковый полигон. Их использовали для посевов без заключения договоров и уплаты арендной платы.

Чиновник несколько лет "не замечал" эти нарушения и не принимал мер для прекращения незаконного использования военной земли. В результате Минобороны понесло убытки на более 8 млн гривен.

"Сейчас бывшему чиновнику, который сейчас занимает другую должность, сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе, что привело к тяжелым последствиям в особый период (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет", – сообщили в ГБР.

Во время досудебного расследования земли танкового полигона возвращены Министерству обороны Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачена масштабная схема поставки некачественных аптечек для военных: военные чиновники и предприниматели "нажили" более 18 млн грн на фальшивой медпродукции. За мошенничество и служебную халатность обвиняемым грозит до 8 лет заключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!