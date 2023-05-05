В Украине готовятся переписать цены на бензин и дизель: в НБУ рассказали, чего ожидать

В Нацбанке ожидают роста цен на топливо. По прогнозам, это произойдет уже в июле. Там объясняют: причиной этого является возврат налогов на довоенный уровень, который должен заработать именно с 1 июля.

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Об этом говорится в Инфляционном отчете регулятора за апрель-2023. Впрочем, отмечается, вскоре после ожидаемого подорожания цены стабилизируются.

"В текущем году горючее будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены на топливо стабилизируются. ... В ближайшие месяцы рост цен на горючее в годовом измерении будет очень волатильным (изменчивым. – Ред.) – от незначительного ускорения в апреле до падения в июне и возобновления роста с июля", – рассказали в Нацбанке.

При этом там подчеркнули: на стабилизацию же цен после их роста повлияет снижение мировых цен на нефть. Тем не менее, до того времени из-за эффектов переноса стоимости горючего на цены других товаров и услуг, "усилится давление на стоимость транспортных услуг".

Зачем возвращают довоенный налог

В свою очередь, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее объяснил: снижение топливного налога до 7% не оказало положительного влияния на цены. В частности, подчеркнул он:

снижение НДС не привело к началу работы рынка "в белую";

вместо этого "это только повлияло на заработок трейдеров".

"С 1 июля НДС на горючее возобновится до довоенных ставок. Я считаю, что понижение этих ставок было огромной ошибкой. Это никак не отразилось на цене горючего. ... Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", – рассказал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же в Украине частично вернули акцизный налог на топливо. Так, акцизом 100 евро за 1000 л будут облагать бензин и дизель. Для газа планку снизили до 52 евро.

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