В Украине исчезнет часть профессий, другие будут в дефиците: озвучен список

В Украине из-за полномасштабной войны и развития искусственного интеллекта вскоре могут исчезнуть такие профессии как кассир, телефонные администраторы (бронируют услуги, места), работники на заводах. В то же время будет высокий спрос на строителей, инженеров, медиков.

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Об этом на своей странице в Facebook написал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Милованов один из первых в Украине начал применять возможности ChatGPT в работе.

Какие профессии перестанут существовать. Высокие шансы остаться без работы у кассиров, тех, кто взымают оплату за какие-либо услуги. Их заменят программы. Также лишаться занятости те, кто обслуживают клиентов, занимаются поддержкой, регистрацией, бронированием. Простые профессии на заводах заменят машины. Со временем работу потеряют операторы, которые заполняют базы данных, водители (у последних есть больше времени).

В то же время будут пользоваться высоким спросом на рынке труда медики, инженеры, строители, урбанисты, педагоги и IT-шники. "И возможно люди, специализирующиеся на восстановлении окружающей среды", – отметил Милованов.

Стоит отметить, что новые технологии не только забирают у людей рабочие места, но и оптимизируют процессы, создают новые рабочие места, которые не требуют физического труда. Прогресс позволяет увеличивать производительность.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Украине согласно подсчетам Нацбанка могут изменится зарплаты в 2023-м и в 2024-м. Уровень рост номинальных зарплат опередит темпы роста цен.

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