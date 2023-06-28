Украинцам подсовывают фальшивки: как их распространяют и что стоит знать каждому

В Украине фальшивки продают в сети и распространяют с помощью почтовых операторов и "кладов". За одну тысячу гривен фальшивомонетчики предлагают купить четыре тысячи фальшивых. И хотя Национальный банк заявляет о сокращении числа подделок, реальное число фальшивок не известно. О том, как распространяют фальшивки в Украине и что сделать, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Фальшивки и "Новая почта": как преступники экономят на доставке

Самый распространенный способ доставки фальшивок – так называемые клады. Курьер прячет пакет в вашем районе (под деревом, кустом и т.п) и присылает вам фотографию места, где оставил "клад". Таких курьеров называют кладмены. Развитие почтовых операторов изменило и способ доставки фальшивок.

Теперь их можно получить в почтомат "Новой почты". "Нет камер, забрать можно круглосуточно, регистрируешься под левым номером на чужое имя и спокойно забираешь", – рассказывает продавец фальшивок. Согласно украинскому закону, почтовые операторы не имеют право проверять посылки, если они правильно упакованы.

На специализированных форумах украинцы также делятся секретами, где лучше сбывать фальшивки и каких правил придерживаться. Иногда "инструкции" продают. Все они сводятся к двум правилам: не сбывать там, где есть камеры и детекторы валят; не сбывать сразу большие суммы.

"Я 100 тыс. обменял за три месяца. Ездил на рынки. Если не в своем районе работать, не жадничать, дробить нормально, то все будет нормально. Ни разу не попался. Выбирайте продавца, покупайте товар гривен на 300. Даете купюру и сразу побольше вопросов задавайте, отвлекайте. Берете здачу и сразу уходите", – советует один из фальшивомонетчиков на форуме.

На самом деле большинство фальшивомонетчиков рано или поздно попадаются. К примеру, несколько недель назад Луцкий горрайонный суд приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года местного жителя. Он купил 4 тыс. фальшивих гривен в Днепре, а после сбывал их в цветочных магазинах и на рынках.

А неделю назад в Хмельницкой области полиция задержала мужчину, который рассчитался на одном из местных рынках фальшивыми купюрами. Продавец заметила подделку, позвонила в полицию и патрульные по описанию быстро нашли нарушителя.

Если бы сбыт действительно был бы таким безопасным, как его описывают продавцы фальшивок, они бы самостоятельно пользовались ненастоящей валютой, а не продавали бы ее по цене в 20-30% от номинала. На самом деле легче всего разоблачить фальшивомонетчиков именно на этапе сбыта. Портативные детекторы валют есть даже у продавцом на рынке, а опыт работы с наличностью позволяет им определить подделки даже на ощупь.

Какие купюры самые опасны и что говорят о фальшивках в Нацбанке

Национальный банк утверждает, что в 2022-м "уровень фальсификации банкнот снизится в три раза". Однако, регулятор фиксируют только те подделки, которые попадают к ней на экспертизы или о которых ему становится известно из сообщений банков и правоохранителей.

Полномасштабная война могла исказить статистику. На оккупированных территориях нет возможности фиксировать нарушения. А в первые недели после начала полномасштабной войны российские войска находились в Киевской, Сумской, Харьковской, Николаевской областях (на данный момент полностью освобождены). То есть на значительной части территорий длительное время информация о нарушениях не поступала к регулятору.

Согласно данным Национального банка, 92% всех фальшивок – всего три купюры. Чаще всего подделывают банкноту в 500 грн (39% от всего изъятого количества фальшивок), на втором месте 200 грн – 45%, и на третьем – 100 грн (8%).

"Согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах Европейского Союза в 2022 году почти в шесть раз выше и составил примерно 13 банкнот евро (по итогам 2021 года – 12 банкнот)", – отмечают в НБУ.

Как не стать жертвой фальшивомонетчиков

"В кассе банка получить фальшивку практически невозможно, все купюры проходят проверку в несколько этапов", – рассказывают OBOZREVATEL в одном из отделений ПриватБанка. Лучший способ не получить наличку – использовать безналичный расчет. По закону покупатель имеет право выбирать способ оплаты.

Если же у вас есть большие купюры наличности, лучше всего использовать их в тех местах, где возможность получить фальшивку вместе со сдачей ниже. Это могут быть крупные супермаркеты, в которых купюры просматривают на детекторе валют, крупной купюрой можно пополнить свой банковский счет в терминале. При этом стоит осторожно рассчитывать крупными купюрами:

в местах стихийной торговли;

в общественном транспорте;

в небольших магазинах, ларьках.

Также украинцам советуют проверять самостоятельно наличку, просматривать ее против света, искать защитные элементы. Но проблема заключается в том, что качественные фальшивые купюры крайне сложно определить без оборудования или специальных навыков. В некоторых случаях доказать подлинность купюры может только Национальный банк с помощью профессиональной экспертизы. Такую экспертизу проводят бесплатно, а саму банкноту возвращают только в том случае, если она окажется подлинной.