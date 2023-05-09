В Украине массово распространяют фальсификат водки и сигарет: вскрыты схемы и названы реальные масштабы

В Украине на второй год полномасштабной войны увеличилась доля теневого рынка подакцизной продукции. Бюджет ежегодно недополучает десятки миллиардов гривен в ситуации острого дефицита. При этом хорошо известны и компании, которые производят и сбывают без уплаты акцизов алкогольную и табачную продукцию, и чиновники, которые за это отвечают.

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Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев инициировал решение своего комитета, которое должно дать толчок в борьбе с уклонением от уплаты акцизов. В комментарии OBOZREVATEL он также анонсировал: если ситуация не изменится, комитет будет требовать "кадровых решений". О том, каковы масштабы фальсификата и кто от этого страдает – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине массово продают фальсификат сигарет, водки и топлива: ситуация только ухудшается

"Ситуация на рынке достаточно плохая. Я не знаю, в курсе ли правоохранители, но за три месяца спирт нелегальный подешевел с 90 до 50 грн. Заводы открылись. Я не понимаю, почему через 30 лет после провозглашения независимости и на второй год большой войны должны констатировать о существовании организованных групп", – говорит Даниил Гетманцев.

Объем нелегального рынка растет. Это касается и алкоголя, и табака и топлива. Самая тяжелая ситуация – с алкоголем, но также растут и другие теневые рынки. Государство недополучает десятки миллиардов гривен. И это в период, когда большинство бюджетных статей финансируют за счет международном кредитам и грантов.

На заседании профильного комитета, на котором присутствовал и OBOZREVATEL, Гетманцев озвучил плачевную статистику. К примеру, Киевская группа может производить в месяц 219 тыс. декалитров безводного спирта (дал б. с.), но официально произвела всего 83 тыс. Житомирская – 111 тыс. дал, однако официально произвела ноль. Харьковская группа – 522 тыс. дал, официально производится всего 83 тыс.

Косвенно эти цифры подтверждают: далеко не весь спирт попадает на легальный рынок. Хотя без подтверждений утверждать это нельзя. У двух компаний также есть российские корни (OBOZREVATEL в ближайшее время изучит эту информацию а также назовем те предприятия, которые все еще принадлежат россиянам).

"Решение комитета еще не подписано. Мы будем рекомендовать Государственной налоговой службе, таможне, правоохранительным органам вместе провести контроль производства спирта, табачных изделий, топлива. Они должны провести мероприятия по контролю, проверить хронометраж на всех предприятиях", – говорит Гетманцев. Если же контроль не поможет, комитет будет обращаться в правительство с рекомендацией принять "кадровые решение".

По оценкам Гетманцева, ежегодно бюджет теряет из-за теневого рынка подакцизных товаров около 30 млрд грн (цифра может доходить до 1 млрд долларов). Фактически на рынке действуют преступные группы, вероятно, в сговоре с правоохранителями.

В случае со спиртом силовикам известны все предприятия из отрасли. На каждом установлена камера, которая якобы должна фиксировать, куда и сколько продукции отгружается. 150 сотрудников налоговой работают на постах, должны следить за тем, не вывозят ли неучтенную продукцию. Однако записи с камер не поступают в центральный аппарат налоговой и, вероятно, нигде не хранятся.

В кустарных условиях производят около 10 тыс. коробов сигарет (по 500 пачек в каждом). Фальсифицируют и международные торговые марки, и украинские. Контрафактные сигареты продают как внутри страны, так и за границей. Только в столице работают несколько сотен подобных точек продажи.

Контрафакт сигарет и спиртных напитков можно купить и в интернете. Онлайн работают крупные магазины, которые предлагают товар по низким ценам. Белый бизнес, который платит акцизы, налоги, официально трудоустраивает сотрудников и соблюдает все требования, такую цену предложить не может. В результате паралельно работают два рынка: белый, с помощью которого финансируется бюджет, и серый, который своими взятками финансирует коррупционеров.

Где продается фальсификат

Только в Киеве работают около 300 точек продажи контрабандных сигарет. Кроме того, табачные изделия без акцизов можно купить на десятках разных сайтов. Продавцы откровенно заявляют, что продают сигареты без акцизов. На некоторых из них есть маркировка Duty Free (то есть продавать их можно только в зоне после паспортного и таможенного контроля).

В интернет-магазинах также можно купить "водку в тетрапаках", хотя продажа крепкого алкоголя в такой таре запрещена. Цены – в разы ниже рыночных. Такие магазины продолжают работать. Они получают спирт из заводов, которые незаконно отпускают свою продукцию без учета продукции.

Теневой рынок подакцизных товаров не может работать без покровительства правоохранителей. Те, кто должен контролировать производство, зарабатывают на контрабанде. Гетманцев уверен: политическая воля закончить с контрабандой есть, об этом неоднократно заявлял и президент Владимир Зеленский. У контролирующих органов есть практически все возможности для того, чтобы закончить масштабную контрабанду.

Украина не сможет стать членом ЕС, не научившись соблюдать законы и платить налоги. С одной стороны, на контрабанде зарабатывает серый бизнес и коррупционеры, с другой стороны – их услугами продолжают пользоваться и сами украинцы. Вместо того, чтобы сообщить в полицию о незаконной точке реализации подакцизных товаров, часть потребителей предпочитает покупать продукцию там, где дешевле. Однако в результате страдают от контрабанды все: бюджет Украины, а это деньги на армию, теряются десятки миллиардов гривен. А это деньги на зарплаты военным, на вооружение и снабжение.