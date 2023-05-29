В Украине обновился курс доллара: какие цены на валюту выставили банки

Курс наличного доллара в банках Украины немного снизился. В понедельник, 29 мая, стоимость американской валюты в среднем составляет 37,25/37,6 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению с пятничными значениями курс в покупке снизился на 5 копеек, в продаже – на 8 копеек.

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Тем не менее за неделю средний курс доллара в банках повысился на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего доллары среди крупнейших банков продает государственный ПриватБанк (по 37,45 грн), а самый высокий курс в продаже установил ПУМБ (38 грн). Покупает доллары по самой низкой цене также Ощадбанк (36,85 грн), а по самой высокой – ПУМБ (37,25 грн).

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,35 грн, средний курс продажи составляет 37,47 грн. Евро на "валютном аукционе" 24 мая продают по 40,39 грн, а покупают – по 40,6 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 28 мая он повысился на 8 копеек, до 39,32 грн.

Банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Такой курс сейчас применяется только для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Каким будет курс доллара в июне

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в конце мая и начале июня в Украине остановится укрепление гривни. Впрочем, ожидать резкого подорожания доллара не стоит – по прогнозу банкира, курс не будет превышать 38 грн.

"В июне будет наблюдаться "майский статус-кво". Наличный курс валют, несмотря на незначительные ситуативные колебания в 0,3-0,5 грн, будет оставаться в майском коридоре 37-38 грн/доллар", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллары, выпущенные до 1996 года, а также купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и обменниках. Однако банкноты могут отправить на обмен в иностранный банк.

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