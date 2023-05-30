В Украине откроется офис одного из крупнейших оборонных предприятий мира, а затем – мощности по производству и ремонту

Крупнейшая оборонная компания Британии, занимающаяся разработками в области вооружений, информационной безопасности, аэрокосмической сферы, BAE Systems откроет офис в Украине. Также компания планирует построить мощности по производству и ремонту.

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Договоренность об этом была достигнута во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Геби Костиганом и директором по сотрудничеству с Украиной Кристианом Сиаром. Об этом написал в своем Telegram гарант 30 мая.

"Обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а затем и мощностей по ремонту и производству продукции компании. Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях", – отметил президент.

Среди продукции BAE Systems – истребители Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4, танки Challenger 2, гусеничные платформы M113, а также БМП Bradley, САУ Archer.

BAE Systems – британская компания, специализирующаяся на разработке и производстве оборудования для защиты и безопасности. Компания является одним из крупнейших поставщиков оборудования для военных нужд в мире.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, немецкий концерн Rheinmetall планирует начать в Украине производство бронетранспортеров Fuchs. Процесс будет проходить на предприятии, которое будет построено концерном совместно с "Укроборонпромом".

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