В Украине оцифровали почти 100 строительных норм: зачем это нужно и где их искать

В Украине завершилась оцифровка 97 государственных строительных норм (ГСН, укр. – ДБН) и изменений к ним. в целом около 8 тыс. страниц текста. Все эти нормы уже внесены в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСС), их можно читать в онлайне, а также скачивать.

Видео дня

Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он объяснил, что до реформы ГСН были доступны исключительно в бумажной форме, а потому их нужно было покупать, чтобы использовать в работе.

"А в существующих цифровых версиях было невозможно производить поиск по документам и копировать фрагменты текста, поскольку компьютерные системы не могли считать их текст. Также разработчикам проектной документации было сложно отследить изменения в нормативные документы, поскольку они не знали, используют ли последнюю версию документа", – рассказал Кубраков.

Теперь же на портале электронной системы хранится информация как о действующем документе, так и об изменениях, принятых к нему. Все файлы можно загрузить на компьютер пользователя.

Он также уточнил, что появление электронный ГСН – это лишь часть работы по повышению прозрачности в строительной сфере. В частности:

в начале марта-2023 на портале Дія был запущен э-кабинет, в котором отображаются строительные документы, в которых пользователь указан как заказчик;

в начале апреля была возобновлена публикация открытых данных о строительстве на портале Дія и в ЕГЭСС.

Кроме того, уже скоро в Дії появится возможность работать с актуализированными версиями документов и редакциями документов. Также планируется поиск по централизованному глоссарию терминов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили налог на уничтоженную или поврежденную войной жилую и нежилую недвижимость. Для физических лиц норма действует за 2021 и 2022 годы, т.к. оплата налога производится в следующем за отчетным году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!