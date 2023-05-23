В Украине переписали курс доллара: банки объявили новые расценки на валюту

Курс наличного доллара в банках Украины немного снизился 23 мая. Стоимость американской валюты в среднем составляет 37,15/37,55 грн за доллар (покупка/продажа). За последние сутки курс доллара упал на 5 копеек в продаже, но не изменился в покупке.

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За неделю средний курс доллара в банках снизился на 14 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Где выгоднее покупать и продавать валюту

Дешевле всего доллары среди крупнейших банков продает Универсал Банк (он же Монобанк, по 37,35 грн), а самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,9 грн). Покупает доллары по самой низкой цене также Универсал Банк (36,85 грн), а по самой высокой – Укрэксимбанк (37,2 грн).

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,4 грн, средний курс продажи составляет 37,49 грн, что немного выше, чем накануне. Евро на "валютном аукционе" 23 мая продают по 40,7 грн, а покупают – по 40,85 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 22 мая он вырос на 5 коп., до 39,57 грн.

Банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Такой курс сейчас применяется только для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Стоит ли покупать доллары

Как рассказал OBOZREVATEL аналитик центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ, украинцам не советуют скупать валюту в надежде на то, что в дальнейшем курс будет девальвировать. По его словам, покупать доллары имеет смысл только тем, кто накопил много наличной гривни.

А вот заработать на курсовых скачках вряд ли получится. Дело в том, что значительных изменений наличного курса пока не прогнозируется.

"Курс гривни сейчас зависит от динамики международной финансовой помощи, которая оказывается очень стабильно. "Зерновая инициатива" продолжилась, то есть экспортная выручка за зерно будет поступать в Украину. Особых каких-то движений в ту или иную сторону ожидать не стоит", – сказал специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллары, выпущенные до 1996 года, а также купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и обменниках. При этом банкноты могут отправить на обмен в иностранный банк (инкассо).

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