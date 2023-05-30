В Украине переписали курс доллара: какие цены на валюту установлены 30 мая

Курс наличного доллара в банках Украины заметно снизился. Во вторник, 30 мая, стоимость американской валюты в среднем составляет 37,15/37,55 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению с пятничными значениями курс в покупке упал на 10 копеек, в продаже – на 5 копеек.

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В целом за неделю средний курс доллара в банках снизился на 2,5 копейки. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего доллары среди крупнейших банков продает Универсал Банк (он же Монобанк, по 37,37 грн), а самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,85 грн). Покупает доллары по самой низкой цене Ощадбанк (36,8 грн), а по самой высокой – Укрэксимбанк (37,15 грн).

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,4 грн, средний курс продажи составляет 37,5 грн, что немного выше, чем днем ранее. Евро на "валютном аукционе" 30 мая продают по 40,36 грн, а покупают – по 40,54 грн (евровалюта немного подешевела).

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 30 мая он упал сразу на 14 копеек, до 39,18 грн.

Банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Такой курс сейчас применяется только для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Каким будет курс доллара в июне

В июне процесс укрепления гривни остановится. Однако и резкого подорожания иностранной валюті также не ожидается, рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его оценкам, курс будет находиться на уровне до 38 грн за доллар.

Разница между официальным (36,6 грн за доллар) и наличным курсом останется незначительной (около 2,5%). "Наличный курс валют, несмотря на незначительные ситуативные колебания в 0,3-0,5 грн, будет оставаться в майском коридоре 37-38 грн за доллар", – поясняет эксперт.

В целом ситуация на валютном рынке остается стабильной. Зерновая сделка продлена, Украина получает финансирование от западных партнеров. Незначительные колебания на наличном рынке не превысят коридор в плюс-минус 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллары, выпущенные до 1996 года, а также купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и обменниках. Однако банкноты могут отправить на обмен в иностранный банк.

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