В Украине перечислили стоимость бензина: как изменилась цена

С 19 мая стоимость бензина А-95 в опте выросла на 25-50 коп./литр – до средних 35 грн/литр. Что, вероятно, вскоре отразится и на розничных ценах на АЗС. Оптовая стоимость дизеля же осталась на прежнем уровне в 33,5 грн/литр.

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Об этом сообщает Enkorr.Отмечается: 26 мая торговля бензином А-95 велась в диапазоне 31,5-36 грн/литр. В частности:

в южных и западных областях его предлагали по 31,5-35 грн/литр;

в северных и центральных – по 32,5-36 грн/литр.

"Цена на бензин А-95 за неделю на западной границе снизилась на 0,75 грн/литр, до 34,25 грн/литр. На южных пропускных пунктах она, напротив, выросла на 0,5 грн/литр – до 32,5 грн/литр", – говорится в сообщении.

Дизель же в опте торгуется в диапазоне в переделах 31-37,5 грн/литр, отмечают аналитики. По их данным:

на юге страны стоимость ресурса была в пределах 31,25-36 грн/литр;

на западе – 31,75-36 грн/литр;

на севере – 33,75 грн/литр;

в центре и на востоке – 32,5-37,5 грн/литр.

В то же время, подчеркивается, на западной границе цена на ДТ за неделю выросла на 0,75 грн/литр – до 31,75 грн/литр. А вот на южных пропускных пунктах она не изменилась и держится на уровне 31,25 грн/литр.

"На западной границе идет сложная ситуация с оформлением горючего. Это может вызвать повышение трейдерами своих прайсов, особенно когда наблюдается увеличение спроса на горючее. Однако пока ситуация на границе не повлекла за собой рост цен в опте, поскольку на этой неделе в порты зашел новый ресурс, что немного сбило градус напряжения на рынке", – объясняют ситуацию эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.

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