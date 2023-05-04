В Украине повторно арестовали нефтегазовые активы Фукса и Котвицкого: у генпрокурора объяснили ситуацию

В Украине повторно арестовали корпоративные права ЧАО "Укрнефтебурение", принадлежащие экснардепу Игорю Котвицкому и российскоиму олигарху Павлу Фуксу. Компания фигурирует в уголовном деле о промышленной разработке крупнейшего в Украине разведанного Сахалинского месторождения газа (Харьковская область).

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Корпоративные права предприятие переданы в управление АРМА. Об аресте сообщил Офис генпрокурора Украины. Арест на корпоративные права указанного предприятия и еще ряда компаний был наложен в апреле 2023 года, но решением суда от 3 мая был отменен арест "Укрнефтебурения". Теперь его наложили повторно.

Имена Котвицкого и Фукса в сообщении не указаны, однако предоставлена справочная информация, свидетельствующая о том, что речь идет именно об этих лицах. Так, отмечается, что ЧАО "Укрнефтебурение" вместе с ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ООО "Ист Юроуп Петролеум" противоправно присвоило недра Сахалинского месторождения. "Все эти общества аффилированы с российским олигархом и народным депутатом Украины VIII созыва", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Также, по данным Youcontrol, владельцами ООО "Сахалинское" являются Виталий Данилов (нардеп от "Батьківщини") и Игорь Котвицкий, владельцем ООО "Сириус-1" – экс-помощник Данилова Сергей Пробылов, а ООО "Ист Юроуп Петролеум", которое ранее называлось "Голден Деррик", входит в группы Павла Фукса.

"Из-за противоправной деятельности должностных лиц НАК "Недра Украины" и ряда коммерческих структур Украина де-факто потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области, при том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд грн", – отметили прокуроры.

По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров. Также указывается, что в результате "схематоза" Украина также потеряла имущество стоимостью в десятки миллионов гривен.

Напомним, против Котвицкого открыто уголовное дело. Экс-депутата Рады подозревают в заработке на незаконной добыче газа именно из Сахалинского месторождения. "Он по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО "НАК "Недра Украины", Госгеонадра, ООО "Сахалинское" и коммерческими структурами в период 2003-2022 годов фактически присвоил государственные полезные ископаемые", – говорится в сообщении ГБР.

Схема заключалась в предоставлении разрешений на добычу с нарушением процедур. В частности, сырье "на бумаге" стоило дешевле, чем в реальности, в документах занижались реальные объемы добычи. Прибыль организаторам схемы приносила продажа "лишнего" сырья, которое не попадало в отчетность.

Фукс находится под санкциями СНБО с лета 2021 года. Ограничения были введены из-за незаконного получения лицензии на добычу газа для "Голден Деррик". Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе Фуксу.

Что известно о Фуксе:

Павел Фукс – российско-украинский предприниматель, которого в СМИ также называют "наследником Януковича". После бегства Януковича и его окружения Фукс заполучил газовый бизнес окружения экс-главы государства и другие важные активы.

– Олигарха подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.

– Фукс фигурирует в документах одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN. Речь о переводах "грязных" долларов по всему миру и содействии в этом крупных банков.

– Олигарх находится в международном розыске из-за хищения средств пайщиков на строительстве в Москве и банковского кредита.

– Его подозревают в связях с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В распоряжении издания оказались документы, которые стали первым публичным доказательством наличия у олигарха двойного гражданства. Впоследствии тот отказался от гражданства РФ.

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