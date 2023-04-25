В Украине появится налог на газировку: законопроект уже зарегистрирован в Раде

В Украине планируют ввести налог на сладкие и газированные напитки. Речь идет об акцизе в размере 0,1 евро (около 4 грн) за каждый литр напитка.

Видео дня

Соответствующий законопроект № 9032-1 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Также внесен сопутствующий проект № 9033-1, который определяет, на что пойдут доходы от такого акциза.

Интересно, что налогом предлагают обложить напитки не только с сахаром, но с другими подсластителями и ароматическими веществами. В пояснительной записке к документу говорится о ведении акцизного налога "на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ".

Предполагается, что средства, полученные от уплаты акциза на газировку, будут тратится только на определенные нужды. Так:

50% – на реализацию программ профилактики и лечения заболеваний, возникающих от регулярного употребления сладких газированных напитков

50% – на программу детского питания в школах.

"Плательщиками налога будут производители и импортеры напитков. Указанный механизм соответствует опыту стран ЕС, в частности, аналогичные ставки налогообложения применяются в Республике Польша (0,15 евро за литр)", – говорится в пояснительной записке.

В целом специальный налог на сладкие газированные напитки действует уже более чем в 65 странах мира. К примеру, в Латвии его ввели еще в 2002 году, а в Польше – с апреля 2021-го (0,15 евро за каждый литр сладкого напитка).

Механизм работы налога на сладкую газировку может быть очень разным. Но все сводится к тому, что растут расходы производителей – а значит, растет и цена продукта. В итоге ограничивается популярность таких напитков. К примеру, в той же Латвии уровень потребления сладкой газировки один из самых низких в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на сам сахар также могут вырасти в 2023 году. Удорожание продукта в 2022 году составило 27%, и в этом году стоимость может подняться тоже примерно на 30%. При этом Украина может поставлять сахар в другие страны, не создавая дефицита внутри государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!