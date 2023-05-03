В Украине продают двухкомнатную квартиру за 25 тысяч гривен: как выглядит и где находится 

В Украине квартиру по цене до тысячи долларов можно купить в населенных пунктах, которые находятся недалеко от границы с РФ. К примеру, в Сумской области двухкомнатную квартиру можно купить за 25 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Так, в селе Некрасово квартира площадью 45 квадратных метров на втором этаже "царского дома" продается всего за 25 тыс. грн. В доме есть централизованное отопление, комнаты раздельные. Площадь кухни составляет 10 квадратов.

Из минусов такого жилья: квартира находится в небольшом населенном пункте без развитой инфраструктуры. Главный недостаток – близость к границе с РФ. "Без ремонта, желательно быстрая продажа в селе Некрасово. Торг разумный", – говорится в объявлении.

Рынок недвижимости в Украине переживает масштабный кризис. После начала полномасштабной войны цены на жилье в долларовом эквиваленте снизились, при этом в гривнях квартиры подорожали (в результате девальвации). Также упал и спрос на квартиры (не во всех регионах).

Квартиры недалеко от зоны активных боевых действий спросом не пользуются, при этом количество желающих купить квартиру в городах, которые меньше пострадали от активных боевых действий, выросло.

Как ранее писал OBOZREVATEL, однокомнатную квартиру в Киеве можно купить по цене в восемь тысяч долларов. Правда, в таком жилье придется делать ремонт.

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