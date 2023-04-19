В Украине продают квартиру за $1,8 тысячи: как выглядит жилье 

В Украине однокомнатную квартиру можно купить за $1,8 тысячи. Жилье за такую цену предлагают в небольших населенных пунктах, при этом площадь квартиры будет меньше установленной законодательством нормы.

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Об этом говорится в данных специализированного портала недвижимости. Так, в городе Ворожба Сумской области продают квартиру площадью 28 квадратов. Площадь кухни – 4 квадрата, дом кирпичный, жилье находится на втором этаже двухэтажного здания. Отопление – газовое индивидуальное.

"Общая площадь - 28,3 квадрата, комната – 16,8 квадрата, кухня - 4,4 квадрата, коридор - 7,1 квадрата, балкон - 2,1 квадрата. Высота потолка составляет 2,6 метра. Есть сарай, подвал. Входные двери двойные: первые металлические (новые), вторые - деревянные. Отопление газовое. Удобства на улице. Рядом клуб, школа", – говорится в объявлении.

Минимальная площадь однокомнатной квартиры составляет 30 квадратных метра, говорится в данных строительных норм. Жилье может быть и меньшей площади, однако в таком случае оно не может называться полноценной квартирой.

Рынок недвижимости в Украине переживает масштабный кризис. После начала полномасштабной войны цены на жилье в долларовом эквиваленте снизились, при этом в гривнях квартиры подорожали (в результате девальвации). Также упал и спрос на квартиры (не во всех регионах).

Квартиры недалеко от зоны активных боевых действий спросом не пользуются, при этом количество желающих купить квартиру в городах, которые меньше пострадали от активных боевых действий, выросло.

Как ранее писал OBOZREVATEL, однокомнатную квартиру в Киеве можно купить по цене в восемь тысяч долларов. Правда, в таком жилье придется делать ремонт.

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